2 minutes à lire

Le ministre sortant de la santé Hamad Hassan a indiqué que le comité ministériel a recommandé un reconfinement total pour une durée de 2 semaines, de manière similaire à ce qui s’est déroulé dans les pays européens.

Ce reconfinement vise à augmenter les capacités d’enquête et de traçage des personnes atteintes et à augmenter la capacité des hôpitaux privés et publics pour faire face à la pandémie.

Le ministre recommande à priori le report de la rentrée scolaire, rappelant que celle-ci reste conditionnée ” à la réalité épidémiologique et à l’évaluation de la réalité”.

Hier, le Liban a connu une Journée noire, avec 1006 personnes diagnostiquées positives au coronavirus et 11 décès.

Au total, 29 303 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban, le pays des cèdres s’approchant dangereusement du seuil symbolique des 30 000 cas.

16 959 cas sont actuellement actifs et 12 047 personnes sont guéries. 66% des personnes contaminées présentent toujours une contamination par le virus, un taux assez élevés par rapport aux autres pays mais en légère baisse depuis une semaine, faisant craindre un dépassement du seuil de prise en charge par le système sanitaire local.

451 personnes sont désormais hospitalisées, un nombre dont la moyenne est toujours en augmentation sur une semaine. Par ailleurs, 124 (inchangé) personnes sont dans un état considéré comme critique, un nombre en léger mieux.

Le Ministre sortant s’en était également pris hier aux forces de sécurité intérieure, accusées hier d’être déjà trop laxes par rapport aux mesures qui avaient été mises en oeuvre lors des précédentes périodes de confinement.

Il appelle par conséquent la société, les agences sécuritaires et des ministères, à la coopération mais également les hôpitaux à ouvrir au plus tôt les départements dédiés à l’hospitalisation des personnes contaminées par le Coronavirus. Par ailleurs, des inspecteurs du ministère de la santé ont fermé une boulangerie située à l’entrée de Saïda au Sud du Liban, pour non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité publique, et pour non-respect des instructions du ministère de la Santé. Cette fermeture intervient suite à des plaintes de plusieurs clients.