Le ministre de l’intérieur Bassam Mawlawi s’est déclaré déterminé à organiser les élections législatives en temps et en heure. Des mesures préparatoires seraient ainsi déjà entreprises.

Le ministre a également appelé la communauté internationale et les ONG locales à fournir soutien et aassistance notamment au niveau des ressources humaines. Elles seront également appelées à surveiller le processus électoral. Par ailleurs, les notes et observations des incidents qui ont eu lieu lors des scrutins précédents seront pris en compte et des mesures mises en place pour éviter ces surprises.

Pour rappel, les élections législatives sont prévues fin mars 2022.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն