De source médiatique, on indique que le ministre sortant de l’intérieur tenterait actuellement de lever les interdictions saoudiennes d’exportation de fruits et de légumes, après que le royaume ait découvert une importante quantité de captagon à l’intérieur de fruits.

“Nous tenons à respecter la sécurité nationale et la société saoudienne, et nous espérons que la crise avec l’Arabie saoudite sera résolue et que les exportations reviendront”, a ainsi déclaré Mohammed Fahmi qui appelle par ailleurs les forces de sécurité à redoubler d’efforts pour combattre les trafics de drogue en provenance du Liban. Le ministre pourrait également se rendre auprès des autorités saoudiennes pour discuter des mesures prochaines à prendre.

Par ailleurs, les FSI auraient arrêté 4 personnes en lien avec ce dossier.

Cette information intervient alors que certaines sources s’étaient déjà interrogées quant à la provenance réelle de ces fruits, alors que la saison des grenades n’a pas encore commencée au Liban.

Cette interdiction intervient alors que le Liban exporte 24 millions de dollars de fruits et de légumes à destination de l’Arabie Saoudite seule et 40 millions en tout vers la péninsule arabique.

La région de la péninsule arabique représente 96% des exportations de produits agricoles libanais.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises ont annoncé une intensification des efforts visant à lutter contre les trafics de drogue.

À l’issue de la réunion du haut conseil de sécurité, le Président de la république, le général Michel Aoun, s’est déclaré déterminé à maintenir les meilleures relations avec les pays arabes.

Le chef de l’état a également abordé la question d’autres trafics, comme les carburants ou encore les produits subventionnés qui coutent chers au Liban. Il s’est interrogé sur les retards pris pour l’achat de scanner à placer au niveau des passages frontaliers conformément à une décision prise en juillet 2020 et la publication du décret étant lié.

Pour sa part, le premier ministre sortant Hassan Diab a également évoqué les répercussions de la décision saoudienne indiquant que les autorités locales souhaitent avoir les meilleures relations avec le royaume.