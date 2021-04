S’exprimant depuis le perron du siège patriarcal de Bkerké, la député Force Libanaise Sethrida Geagea a appelé le bloc parlementaire Liban Fort du CPL à se coordonner avec le bloc parlementaire de la république forte afin d’obtenir la démission du Parlement.

Il n’y a aucun échappatoire pratique à part l’organisation d’élection parlementaires anticipées, juge la députée.

Cette visite intervenait en soutien au patriarche maronite Béchara Boutros Rahi qui s’est dernièrement exprimé en faveur de la neutralité du Liban face aux crises régionales.

Il n’y a aucun espoir de former un quelconque gouvernement avec la classe politique actuelle, juge Sethrida Geagea, indiquant que par conséquent, les FL ne sont pas impliqués dans ce processus.

“Si un gouvernement est formé, il sera la copie exacte de celui qui l’a précédé”, note la députée, qui estime alors que la situation actuelle du Liban ne pourra pas s’améliorer.

La seule solution est de former un pouvoir qui lève la main de la majorité actuelle au pouvoir, afin de pouvoir mener les réformes nécessaires.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considéré comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement en octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet.