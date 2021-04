Le syndicat des boulangers a indiqué avoir pris la décision de ne vendre le pain plus qu’en boulangerie, cela jusqu’à nouvel ordre, en réaction à la décision du ministère de l’économie qui ne répondrait pas à leur revendication. Le pain sera donc indisponible dans les supermarchés ou via les services de livraison par domicile.

Ils ont ainsi dénoncé l’augmentation du prix de la farine par les minotiers sans en référer aux boulangers. Par ailleurs, la méthode de calcul choisie par le ministère pour déterminer le prix du paquet de pain se baserait sur un taux de parité de 6 000 LL/USD et non sur le taux au marché noir qui dépasse aujourd’hui plus de 11 000 LL/USD.

L’organisation souligne cependant qu’il ne s’agit pas d’augmenter le prix du pain.