Le Président de la Chambre, Nabih Berri, a annoncé l’ouverture de la session parlementaire visant à accorder la confiance au gouvernement Hassan Diab alors qu’une importante manifestation de plusieurs milliers de personnes visait à interdire l’accès du périmètre du Parlement libanais et sans que le quorum n’a pas été atteint au sein de l’assemblée, certains députés étant présents dans le parlement, mais absent lors de la session. La situation demeure donc confuse en réalité.

Pour justifier cette décision de tenir une session en l’absence du quorum qui pourrait se révéler anticonstitutionnelle, Nabih Berri aurait indiqué que certains députés dont ceux des Forces Libanaises ou du Courant du Futur se joindront en cours de séance, ce que réfutent ces derniers, indiquant ne pas souhaiter assister à cette session en l’absence de quorum.

Pour rappel, le Liban est sans gouvernement depuis la démission du cabinet Hariri III, le 29 octobre 2019, suite à, déjà, des manifestations qui ont éclaté dans la nuit du 17 au 18 octobre 2019.

Les manifestants accusent la classe politique libanaise d’être à l’origine de la grave crise économique que traverse le Liban et qui menace le pays des Cèdres d’une quasi-banqueroute financière. Ils dénoncent également cette même classe politique qu’ils accusent d’être corrompue.

De nombreux incidents ont eu lieu en ce début de matinée au centre-ville de Beyrouth, alors que les forces de sécurité ont fait usage de camion à eau, de gaz lacrymogène et même de balles en caoutchouc. 140 personnes ont été blessés et soignés sur place et 18 autres transportés vers les hôpitaux de la région, indique la Croix Rouge Libanaise.

La chaîne Al Jadeed a indiqué que le député Salim Saadé a été également transporté vers l’hôpital après avoir été tabassé par un groupe de manifestants, endommageant également sa voiture.

La voiture du député Ayoub Homayed a été la cible des manifestants qui y ont jeté des fruits et légumes en tout genre.

Un peu plus tôt dans la matinée, le convoi du ministre Demianos Kattar a failli écrasé un manifestant, qui s’est retrouvé pris sous le véhicule et les militaires ont réussi à l’en extraire.

On indique également que l’architecte et activiste Jad Ghorayeb a été blessé par un tir de balle caoutchoutée.

