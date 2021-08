A l’occasion du 4ème anniversaire de la bataille de Fajr el Jouroud (l’aube du jurd), le président de la république a appelé l’armée libanaise et les agences sécuritaires à redoubler d’effort face aux menaces terroristes, notant que des organisations pourraient tenter de déstabiliser la sécurité et la stabilité du Liban en exploitant les difficultés économiques et les défis auxquels fait face le Pays des Cèdres, cela avec des objectifs domestiques et externes.

الرئيس عون دعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 30, 2021

Cette information intervient alors que les responsables sécuritaires craignent désormais un effondrement des forces de l’ordre en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques. De nombreux actes de violence ont ainsi lieu depuis 1 an déjà. Ils ont tourné à plusieurs reprises en incidents graves durant lesquels des armes ont été utilisés comme dans le nord du Liban entre 2 clans sunnites. Des incidents à caractère confessionnels ont également lieu depuis notamment à Maghdouché entre chiites identifiés proches du mouvement Amal et membres de la communauté chrétienne.

