Le seuil symbolique des 2 700 livres libanaise pour un dollar a été franchi ce 6 mars 2020 sur les marchés parallèles, soit un écart de 80% avec le taux officiel qui est toujours de 1507 LL/USD, alors que le Liban pourrait annoncer ce samedi se mettre en défaut de paiement.

Ainsi, la livre libanaise poursuit son effondrement face à la devise américaine, alors qu’une décision judiciaire avait été prise hier à l’encontre de 20 banques libanaises, leurs dirigeants, et membres des conseils d’administration par le procureur financier, le juge Ali Ibrahim. Cette décision avait été ensuite suspendue par le Procureur de la République, le juge Ghassan Oueidat suite à un entretien, indiquent certaines chaines de télévision, entre le Président de la République, le général Michel Aoun, et le Président de l’Association des Banques du Liban Salim Sfeir. Ce dernier, président de la Bank of Beirut, figure également sur la liste des personnes dont les avoirs étaient gelés

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.