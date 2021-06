Fred Fugen, Vincent Cotte et Aurélien Chatard se sont élancés depuis un hélicoptère de l’Armée Libanaise pour nous faire vivre une aventure comme peu de gens ont l’opportunité de le faire. Ainsi en dépit de la crise économique et des autres circonstances actuelles, ces 3 hommes qui font partis de l’équipe RedBull ont parcouru plusieurs kilomètres par vol plané depuis les cimes de Kornet Saouda, plus haut sommet du Liban, jusqu’à la vallée sainte de Kadisha en passant par la forêt éternelle des Cèdres et Bcharreh.

Une vision de ce pays qui nous réconcilie quelque peu aujourd’hui avec lui. Merci !

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն