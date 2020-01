Nommé Ministres des télécommunications du gouvernement Hassan Diab, Talal Hawat, né en 1969 et de confession sunnite, est originaire de Tripoli au Nord Liban.

Après un BS en génie électrique et une maîtrise en génie électrique de l’Université d’État de San Jose, Californie en 1998, il a longtemps travaillé pour l’entreprise américaine Cisco (entre 1999 et 2018). Il a notamment participé à la conception et à la mise en place de réseaux Internet et de réseaux mobiles dans le Moyen-Orient et au Liban. Talal Hawat a également participé à la conception de réseaux privés comme celle de la Banque du Liban.

Après sa carrière au sein de l’entreprise américaine, Talal Hawat a été vice-président régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie pour Sandvine, une entreprise canadienne basée à Fremont, en Californie, aux États-Unis, une entreprise qui participe notamment à la mise en place de système de filtrages sur Internet.

Il est marié à Sherine Asafirii.