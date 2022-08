Deux associations de déposants, le Cri des Déposants et l’Alliance Unie, appellent à une manifestation en signe de solidarité envers Bassam Cheikh Hussein, qui avait pris hier en otage le personnel d’une banque ainsi que quelques clients en vue d’obtenir le versement d’un montant nécessaire à assurer l’hospitalisation de son père.

Ce sit-in devrait se tenir ce soir à 20 heures devant la Direction générale des Forces de sécurité intérieure à Achrafieh.

Les ONG ont appelé les déposants libanais à s’unir face aux banques libanaises par un communiqué

“Le reste des déposants, dont certains se préparent à suivre les traces de Bassam Sheikh Hussein, ne devraient pas tomber dans le même piège et ne pas faire confiance aux promesses fausses et vides de ceux qui ont perdu le moindre sens de crédibilité, même s’ils occupent les postes les plus élevés, et qu’ils exercent pleinement leur droit à la valeur de leur dépôt avec le soutien de ceux qui osent les Accompagner d’agents juridiques qui comprennent comment et dans quelle mesure le droit à la légitime auto – la défense, l’argent ou l’argent d’autrui est appliqué, sur la base de l’article 184 du Code pénal”

