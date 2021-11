Les Etats-Unis ont offert à l’armée libanaise 6 hélicoptères légers d’attaque de type MD 530F+ au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée hier à la base aérienne de Hamat. Ces 6 hélicoptères d’attaque s’ajoutent ainsi aux hélicoptères d’attaque Gazelle de fabrication française opérationnels au sein de l’institution militaire depuis plusieurs décennies.

Selon l’ambassadrice des Etats-Unis présence à la cérémonie de remise, “depuis 2017, les équipes militaires américaines ont travaillé en étroite collaboration avec l’armée de l’air libanaise pour s’assurer que les capacités de ces avions répondraient aux exigences de la mission et amélioreraient la capacité opérationnelle à assurer la sécurité du Liban.

Aujourd’hui, non seulement nous inaugurons officiellement ces hélicoptères, évalués à plus de 40 millions de dollars, mais nous les accueillons en tant que nouveaux ajouts à la flotte aérienne de l’armée de l’air. Cet hélicoptère est le premier hélicoptère d’attaque léger du genre à intégrer des missiles APKWS et à mettre en commun les données de ciblage

Dorothy Shea