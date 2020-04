S’exprimant à l’issue d’un conseil des ministres dont l’ordre du jour portant sur le plan de sauvetage économique du Liban, le Premier Ministre Hassan Diab a indiqué disposer de rapport faisant état de l’identification de personnes qui auraient incité aux manifestations et à la destruction de biens publics et privés. Hassan Diab a également indiqué que ces derniers seront déférés devant la justice.

Il faisait allusion aux incidents se sont produit depuis la nuit du dimanche à lundi, et qui ont fait un mort parmi les manifestants et plusieurs dizaines de blessés dont 81 miliaires pour la seule nuit de mardi. Les manifestants étaient descendus dans la rue pour dénoncer la classe politique décrite comme corrompue et la détérioration de la valeur de la livre libanaise face au dollar.

Par ailleurs, le gouvernement oeuvrait à la mise en place d’une aide financière à destination des personnes les plus vulnérables face à la crise économique et au confinement lié au coronavirus COVID-19. Hassan Diab a indiqué que les autorités augmenteront le nombre de bénéficiaires maintenant que les procédures sont mises en places.

“Nous sommes conscients que cette aide n’est pas suffisante, mais nous faisons tout ce qui est possible pour diminuer l’impact de la crise”, a reconnu le premier ministre.