Une association de médecins a appelé à une augmentation tant des salaires des médecins des hôpitaux publics qu’à l’ajustement des prix des consultations pour les médecins oeuvrant dans le privé, cela en raison de la dégradation des conditions économiques et de l’augmentation des produits de base, des denrées alimentaires ou encore des prix des médicaments et des équipements médicaux.

S’adressant aux ministères de la santé et des affaires sociales, les praticiens appellent également à ce que les autorités publiques fournissent des examens COVID-19 gratuits pour les médecins, les infirmières et le personnel médical et de santé et aussi d’accorder des indemnités pour ceux qui mettent leurs vies en danger en étant au contact de personnes contaminées par la maladie.