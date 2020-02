Le coordinateur spécial pour le Liban Jan Kubis a estimé nécessaire les réformes pour l’obtention de l’aide économique internationale.

Ainsi, des efforts seraient en cours pour mobiliser la communauté internationale en vue de sécuriser des montants plus importants pour venir en aide au Pays des Cèdres, lourdement touché par la crise économique.

Nous souhaitons un gouvernement qui écoute et qui répond aux demandes du peuple et qui réponde à la crise économique et financière », estime Jan Kubis qui estime honteux, par exemple que les pénuries chroniques d’électricité continuent à se produire.

L’aide économique sera accompagnée par des jalons, indique Jan Kubis.