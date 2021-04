Le Conseil exécutif de la Fédération générale des syndicats de chauffeurs et de travailleurs du transport a appelé à la poursuite du programme de subventions à l’achat des carburants et des matières alimentaires, au cours d’une réunion qui s’est tenue ce mercredi, en raison de la détérioration continue des conditions socio-économiques.

Il s’agirait, selon le syndicat de “continuer à soutenir les produits de base et les denrées alimentaires pour permettre aux personnes à revenus limités de subvenir à leurs besoins, y compris aux chauffeurs publics”. Ces produits comme l’essence ou le fioul doivent être alloués à des prix réduits et ainsi leur permettre de travailler et d’assurer leur subsistance quotidienne, rappelant les différentes humiliations auxquelles fait face la population depuis maintenant 2 ans et d’appeler à l’annulation des frais de la mécanique et à la formation d’un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais.

Un programme de subvention dont les heures sont comptées alors que les réserves monétaires disponibles seraient sur le point d’être épuisées Pour rappel, le programme de subvention pourrait s’achever fin avril pour les carburants et fin juin prochain pour les produits comme les médicaments ou encore la farine, selon une lettre du gouverneur de la banque du Liban, Riad Salamé, adressée au ministre des finances Ghazi Wazni, faute de réserves monétaires disponible pour continuer à le financer. Le coût du programme était de 700 millions de dollars durant la période précédentes à la crise actuelle. Il est tombé à 500 millions de dollars actuellement, soit 6 milliards de dollars par an dont 3 milliards de dollars pour les carburants seulement. Des interrogations portent également sur la réalité des 16 milliards de dollars de réserves brutes de la Banque du Liban principalement constituées par les sommes disponibles par les 15% de réserves obligatoires sur les dépôts bancaires. La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement puisqu’il s’agirait alors d’un prêt annuel pour un montant d’un milliard de dollar de la Banque du Liban contre 6 actuellement. Ce programme serait à destination de 800 000 familles maintenant. En mars dernier, le ministre sortant des finances Ghazi Wazni a, pour sa part, estimé qu’il s’agirait de réduire le nombre de produits subventionnés de 300 à 100 produits, de réduire les subventions accordées à l’achat de carburants et de médicaments et à instaurer une carte de rationnement en faveur de 800 000 familles, induisant une réduction annuelle de moitié les subventions actuelles qui passeraient de 6 à 3 milliards de dollars. La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement.