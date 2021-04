Le premier ministre désigné Saad Hariri a quitté Beyrouth en direction de l’Italie où il devrait rencontrer le Saint Père au Vatican, à sa demande.

Une invitation urgente a été adressée par le Pape François au premier ministre désigné, le 5 avril dernier alors que Saint Père a également annoncé un prochain déplacement au Liban lors de sa visite en Irak le 8 mars.

Le Pape François avait à plusieurs reprises exprimé son soutien à la population libanaise, notamment le 2 septembre 2020, soulignant qu’”un danger extrême menace l’existence même du Liban“ et exprimant son admiration au peuple libanais et à sa foi en Dieu, et du fait de faire de leur pays une place de la tolérance, du respect et de la coexistence unique dans la région.

“Un mois après la tragédie, mes pensées vont toujours à ce cher Liban et en particulier à sa population“, avait alors déclaré le pape en tenant un drapeau libanais amené par un jeune prêtre.