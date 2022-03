Beyrouth, le 25 mars 2022

Initiée en 2018 et lancée en juillet 2020 dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth (ESA Business School), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’ESIEE IT (grande école de codage informatique en France dépendant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris), l’ESA Coding Lab vient d’organiser la cérémonie de remise de certificats de sa toute première promotion de jeunes formés au développement Full-Stack. La cérémonie a eu lieu le jeudi 24 mars à 16h à l’Amphithéâtre Fattal de l’ESA Business School.

13 étudiants ont reçu deux certificats (un français de l’ESIEE IT et l’autre libanais de l’ESA) en présence de M. Maxence Duault, Directeur Général de l’ESA, M. Richard Skrzypczak Directeur Général de l’ESIEE IT, Mme Anne Isambert, Directrice Adjointe de l’AFD et M. Henri de Rohan-Csermak, Conseiller Adjoint de Coopération et d’Action Culturelle.

Le partenariat stratégique avec l’ESIEE IT garantit le développement d’une formation qui répond aux besoins et à l’exigence des futurs codeurs et fait bénéficier le Liban de l’excellence française dans le domaine informatique.

Le projet, opérationnel depuis la rentrée scolaire 2021, vient par ailleurs de recruter sa prochaine promotion d’étudiants qui aura la chance de suivre ce parcours intense de 4 mois. Celle-ci compte 21 jeunes de la région sud où se situe la première antenne de l’école (au sein de l’Institut français du Liban de Nabatieh), sélectionnés parmi 115 candidats. Outre l’opportunité qu’il offre à des jeunes libanais de se former à des métiers très demandés, le mode de financement de ce cursus le rend particulièrement accessible à l’ensemble de la population libanaise. En effet, les étudiants diplômés et leurs employeurs ne paient les frais de scolarité qu’au moment du recrutement. Le projet compte aujourd’hui 8 partenariats avec des entreprises pour le recrutement des jeunes certifiés.

Tout juste diplômés, les 13 étudiants de la 1ère promotion de l’ESA Coding Lab ont reçu de nombreuses offres d’emploi de la part des partenaires du projet (au total 15 offres d’emploi dont certaines pour plusieurs postes) ce qui valide l’intérêt d’une telle école ainsi que la qualité de ses enseignements.

Fort de ce succès, le lancement de la prochaine antenne de l’ESA Coding Lab à l’Institut français du Liban de Zahlé a été annoncé lors de la cérémonie. Au total, le programme prévoit la formation de 300 à 350 personnes sur 4 ans.

Plus d’informations sur le site web www.esacodinglab.com

