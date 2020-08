Le Président des Etat-Unis a estimé que “les deux puissantes explosions qui ont secoué la capitale libanaise, Beyrouth, semblent être une terrible attaque”.

Il a souligné la sympathie des Etats Unis pour le Liban, indiquant souhaiter aider le Pays des Cèdres.

“Nous avons de très bonnes relations avec le peuple libanais et nous serons là pour aider”, note Donald Trump

Pour l’heure, le dernier bilan fait état de plus de 60 morts et de 2750 blessés. Les autorités libanaises évoquent l’explosion d’un entrepôt du port de Beyrouth qui contenait plus de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium. L’explosion a été ressentie jusqu’à plus de 40 kilomètres. Le port de Beyrouth est totalement rasé et des dégâts matériels sont constatés dans toute la capitale.