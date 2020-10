Le ministère de la santé a indiqué que 1 291 personnes, dont 1284 résidents au Liban, ont été diagnostiquées positives ces dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de décès commence à augmenter, 3 semaines après le début de l’importante hausse.

Le ministère de l’intérieur a également annoncé, de son côté, la mise en quarantaine de plus d’une centaine de localités libanaises, en raison du manque de respect, de la part de nombreuses personnes, des mesures de confinement et de distanciation mises en place par les autorités en vue de contenir la pandémie au Liban.

Une centaine de localités sont concernées par ces mesures. Parmi elles, la localité de Hamat à Batroun, Ehden, Miriza, Zoghra à Ehden, Aamchit et Nahr Ibrahim à Jbeil, Jeita et Bouar dans le Kesrouan, Zakrit, Zalka, Baabdat et Bikfaya dans le Metn, Salima, Chiyah, Haret Heik dans le caza de Baabda, Niha, Deir el Kamar dans le Chouf, Bint Jbeil dans le caza éponyme, Khirbet Kafra, et Mansoura dans la Békaa Ouest, Saadnayel et Rayak dans la Békaa.

Des mesures de couvre-feu sont ainsi instaurées quotidiennement entre une heure jusqu’à 6 heures du matin. Les rassemblements, évènements sociaux ou encore évènements religieux sont interdits jusqu’au retour à la normale. En cas d’urgence, la personne doit préalablement s’adresser aux autorités en appelant un numéro spécial mis à leur disposition. Sont exceptés, les personnels médicaux, les pharmaciens ou encore les boulangeries, supermarchés ou services de livraison à condition du respect des mesures de prévention.

Sur le front international, le Président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé ce matin avoir été contaminé par le coronavirus. Son épouse l’est également.

Un ressortissant libanais est également décédé du coronavirus au Qatar.

Au total, 42 173 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 1 284 cas. 7 cas seraient en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 40 486 cas locaux et de 1 691 cas en provenance de l’étranger. Le Liban a donc franchi le seuil symbolique de 40 000 cas locaux.

Autre mauvaise nouvelle, le nombre de cas actuellement actifs est de 23 048 personnes cas. 18 739 en seraient guéries.

528 personnes sont désormais hospitalisées, un nombre dont la moyenne est toujours en augmentation sur une semaine mais en légère baisse aujourd’hui. Par ailleurs, 160 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre qui est stable depuis hier.

12 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 386 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.