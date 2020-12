Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Jan Kubis, a réaffirmé sur Twitter la position de la communauté internationale face à la classe politique, conditionnant la mise en place de réformes économiques, monétaires et économiques à l’aide économique dont le Pays des Cèdres a cruellement besoin face à la crise qu’il traverse actuellement.

2/2 of the international community, for the engagement of the international community in support of Lebanon. Four months on, its participants now added concern about the delays in the investigation into the Beirut port blast. No action – no support.