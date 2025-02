Liban : Deux hommes retrouvés vivants après trois mois cachés des troupes israéliennes

- Advertisement -

Les tensions persistent dans le sud du Liban, particulièrement dans la ville frontalière de Kfar Kila, où les forces armées libanaises ont été déployées mardi. Alors qu’un bulldozer militaire s’affairait à déblayer les gravats du centre-ville, une découverte inattendue a captivé l’attention des habitants et soulevé de nombreuses questions. Deux hommes, présumés membres du Hezbollah, ont été retrouvés vivants après s’être cachés pendant trois mois dans une épicerie locale.

Un déploiement militaire dans un contexte tendu

Depuis plusieurs mois, Kfar Kila, située à la frontière israélo-libanaise, est au cœur des tensions régionales. La présence militaire y est renforcée pour des raisons de sécurité et de contrôle des mouvements dans la zone. Mardi matin, les troupes libanaises ont investi la place principale, supervisant les opérations de déblaiement et assurant la protection des habitants qui commencent timidement à regagner leurs foyers.

La situation prenait un tournant apparemment ordinaire lorsque des soldats et des civils assistaient au retrait des décombres. C’est alors qu’un jeune homme, visiblement bouleversé, a surgi en criant qu’il venait de découvrir deux hommes encore en vie en périphérie de la ville.

Une découverte inattendue

Alertés, les secours se sont immédiatement rendus sur place. Une ambulance a rapidement quitté les lieux après avoir pris en charge les deux rescapés, empêchant tout contact avec la population. Très vite, des rumeurs ont circulé parmi les habitants sur l’identité des survivants.

Selon plusieurs témoins, il s’agirait de deux jeunes hommes affiliés au Hezbollah, qui se seraient cachés dans un commerce abandonné depuis plusieurs mois. La nature exacte des circonstances de leur dissimulation reste floue. Cependant, leur longue absence et leur réapparition soulèvent des questions sur la situation sécuritaire et les conditions de survie dans cette zone marquée par les affrontements et les raids israéliens.