Liban : Le ministre de l’Économie affirme l’engagement du gouvernement dans les négociations avec le FMI

Le ministre de l’Économie et du Commerce, Dr. Amer Bassat, a annoncé après sa réunion avec la délégation du Fonds monétaire international (FMI), actuellement en visite à Beyrouth, que le Liban est fermement engagé dans le processus de négociation pour parvenir à un programme économique structuré d’ici l’été. Cette rencontre s’inscrit dans une série de discussions stratégiques visant à sortir le pays de la crise économique profonde qu’il traverse depuis plusieurs années.

Un engagement fort du gouvernement libanais

À l’issue de la réunion, Amer Bassat a qualifié les échanges de « productifs », affirmant que les discussions avec le FMI avancent dans la bonne direction. Il a souligné que le gouvernement libanais est déterminé à entamer des négociations concrètes avec l’objectif de conclure un accord global avant l’été 2025.

Le ministre a précisé que trois axes majeurs ont été abordés au cours des discussions :

Le premier concerne la situation économique globale du Liban, avec un diagnostic approfondi sur l’état actuel des finances publiques, de l’inflation et de la valeur de la monnaie nationale. Le FMI a insisté sur la nécessité de restaurer la stabilité macroéconomique, notamment par une gestion rigoureuse des finances publiques et un contrôle accru des dépenses de l’État.

Le deuxième axe porte sur le programme de réformes nécessaires pour relancer l’économie libanaise. Le FMI exige un plan clair incluant des mesures structurelles, parmi lesquelles la réforme du secteur bancaire, la restructuration de la dette publique, l’amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ces réformes sont considérées comme essentielles pour restaurer la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales.

Enfin, le troisième point clé concerne le calendrier et les modalités des négociations entre le gouvernement libanais et le FMI. Le Liban souhaite accélérer les discussions afin d’obtenir un programme d’aide structuré avant l’été, contrairement aux tentatives précédentes qui ont échoué en raison des désaccords internes au sein du gouvernement et des blocages politiques.

Un contexte économique toujours fragile

Cette nouvelle tentative de négociation avec le FMI intervient alors que le Liban traverse une crise économique sans précédent. La livre libanaise a perdu plus de 95 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis 2019, plongeant des millions de Libanais dans la pauvreté. L’inflation galopante, la faillite du secteur bancaire et l’absence de mesures gouvernementales efficaces ont contribué à un climat d’incertitude prolongé.

Les précédentes discussions entre le Liban et le FMI ont été marquées par des tensions, notamment en raison de l’absence de consensus politique sur les réformes nécessaires. La classe politique libanaise, profondément divisée, n’a pas réussi jusqu’à présent à adopter des mesures fortes pour restructurer l’économie.

Le ministre Amer Bassat semble toutefois optimiste quant aux avancées des discussions en cours, soulignant que le Liban dispose cette fois d’une équipe de négociation unifiée et d’une vision claire pour parvenir à un accord.

Les exigences du FMI pour un accord financier

Pour débloquer un programme d’aide, le FMI impose plusieurs conditions au Liban. Parmi les réformes exigées figurent :

La restructuration du secteur bancaire, qui inclut une révision du rôle de la Banque du Liban et une gestion plus transparente des dépôts bancaires. Le contrôle des finances publiques, avec une réduction du déficit budgétaire et une meilleure gestion des ressources de l’État. La réforme de la loi sur le secret bancaire, qui doit permettre une meilleure transparence dans les transactions financières et faciliter la lutte contre le blanchiment d’argent. L’amélioration de la gouvernance et la mise en place de mesures concrètes pour combattre la corruption et améliorer la gestion des institutions publiques.

Un calendrier serré et des défis politiques à surmonter

Le Liban s’est fixé un objectif ambitieux en souhaitant conclure un accord avec le FMI d’ici l’été 2025. Cependant, plusieurs obstacles pourraient ralentir le processus.

D’une part, l’instabilité politique chronique du pays constitue un frein majeur aux réformes. Le gouvernement libanais devra faire face à d’importantes résistances internes, notamment de la part de certaines factions politiques qui refusent des mesures jugées trop contraignantes, comme la suppression des subventions et l’augmentation des impôts.

D’autre part, la situation sociale reste préoccupante. La population, frappée de plein fouet par la crise, subit une détérioration des conditions de vie et exprime un rejet massif de la classe politique, jugée responsable de l’effondrement économique. Toute réforme économique impliquant des ajustements fiscaux risquerait d’attiser la colère populaire et de provoquer de nouvelles tensions.

Enfin, le climat géopolitique instable dans la région pourrait compliquer les négociations. La situation sécuritaire au Liban, notamment les tensions récurrentes avec Israël et la crise syrienne, pourrait détourner l’attention du gouvernement des priorités économiques.

Vers un accord historique ou un nouvel échec ?

La réunion entre Amer Bassat et la délégation du FMI marque une nouvelle tentative du Liban pour redresser son économie et obtenir un soutien financier international. Toutefois, les défis restent immenses et la réussite des négociations dépendra de la capacité du gouvernement à adopter des réformes structurelles courageuses et à garantir un climat politique stable.

L’été 2025 pourrait être un tournant décisif pour l’avenir économique du Liban. Le pays parviendra-t-il enfin à mettre en place les réformes attendues et à restaurer la confiance des investisseurs ? Ou assistera-t-on à un nouvel échec des négociations, laissant le Liban s’enfoncer davantage dans la crise ? Les prochaines semaines seront déterminantes.