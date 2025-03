Liban : Le gouvernement approuve les nominations sécuritaires et l’enrôlement de 4 500 soldats

- Advertisement -

Le Conseil des ministres libanais, réuni jeudi matin au palais de Baabda sous la présidence du président Joseph Aoun, en présence du Premier ministre Nawaf Salam et des ministres, a validé plusieurs décisions majeures, notamment la nomination des nouveaux responsables militaires et sécuritaires ainsi que l’enrôlement de 4 500 soldats supplémentaires au sein de l’armée. Cette annonce intervient alors que le pays cherche à renforcer ses institutions sécuritaires dans un contexte de crise multidimensionnelle.

Un renforcement militaire approuvé par le gouvernement

L’une des décisions les plus importantes de cette session concerne l’approbation de l’enrôlement de 4 500 soldats en trois phases, avec le recrutement de 1 500 soldats par an en 2025. Cette mesure vise à renforcer les unités militaires, notamment celles stationnées dans le sud du Liban, en conformité avec les exigences de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce texte encadre la cessation des hostilités entre le Liban et Israël et impose au Liban un contrôle strict de sa frontière sud pour éviter toute escalade militaire.

Le gouvernement a également validé le recrutement de 100 élèves officiers issus des rangs militaires, une décision qui s’inscrit dans la volonté de renforcer la hiérarchie et l’encadrement au sein de l’armée.

Des nominations stratégiques pour les forces de sécurité

Dans le cadre de cette réunion, le Conseil des ministres a procédé aux nominations des nouveaux hauts responsables militaires et sécuritaires. Ces désignations étaient attendues depuis plusieurs semaines et font partie d’un rééquilibrage des postes-clés de l’armée et des forces de sécurité.

Les nominations approuvées sont les suivantes :

Rudolph Haykal a été nommé chef de l’armée et promu au grade de général d’armée. Raed Abdallah a été désigné directeur général des Forces de sécurité intérieure et promu général de division. Hassan Shqeir a été nommé directeur général de la Sûreté générale et promu général de division. Edgar Lawandos a été choisi comme directeur général de la Sûreté de l’État et promu général de division. Ramzi Ramy a été désigné directeur général adjoint de la Sûreté générale par intérim. Murched Haj Suleiman a été nommé directeur général adjoint de la Sûreté de l’État.

Ces nouvelles affectations marquent une réorganisation majeure des institutions sécuritaires libanaises, qui doivent faire face à plusieurs défis, notamment le maintien de la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme et la gestion des tensions régionales.

Une session gouvernementale marquée par les défis économiques

Lors de cette réunion, le président Joseph Aoun a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux des dépenses publiques, demandant au ministre des Finances Yassine Jaber de lui soumettre un rapport trimestriel sur la situation financière du pays.

La coordination avec le Fonds monétaire international (FMI) a également été un sujet central de la réunion. Le Premier ministre Nawaf Salam a confirmé à une délégation du FMI que le Liban souhaitait finaliser un programme de coopération dans les plus brefs délais. Contrairement aux négociations passées, où les divergences politiques ont freiné les progrès, Salam a assuré que cette fois-ci, une équipe gouvernementale unifiée serait chargée des discussions.

Un comité spécial a été formé sous la direction du ministre des Finances, incluant le ministre de l’Économie, le gouverneur par intérim de la Banque du Liban ainsi que plusieurs conseillers, afin de travailler sur les points clés évoqués avec le FMI. Parmi les exigences prioritaires de l’organisation internationale figurent :

La nomination d’un gouverneur à la Banque du Liban, poste vacant depuis plusieurs mois. L’unification des départements du ministère des Finances en un centre unique de gestion des données. L’amendement de la loi sur le secret bancaire, après une première modification jugée insuffisante. La restructuration du secteur bancaire, un enjeu crucial pour stabiliser l’économie libanaise.

Une stabilité sécuritaire renforcée après la libération des prisonniers libanais

Le président Joseph Aoun a également abordé la libération récente de cinq prisonniers libanais détenus par Israël, soulignant que ces remises en liberté sont le fruit de négociations indirectes entre Beyrouth et Tel-Aviv.

Le Conseil des ministres a aussi évoqué les récents événements en Syrie et les répercussions sécuritaires potentielles sur le Liban. Le président a demandé aux ministères de la Défense et de l’Intérieur, ainsi qu’aux agences de renseignement, de rester en état d’alerte et de suivre de près l’évolution de la situation.

Des réformes fiscales pour soutenir l’économie

Le gouvernement a également approuvé un projet de loi visant à réduire certaines taxes, notamment sur les boissons alcoolisées, les hôtels, les restaurants, les cafés et les lieux de divertissement. Cette décision a été prise pour atténuer l’impact économique et social de ces taxes sur les entreprises.

Par ailleurs, un amendement de l’article 56 de la loi de finances a été validé, afin d’éviter une réduction de la couverture des assurances pour certaines entreprises publiques. Le ministre de l’Information Paul Morkos a assuré que le gouvernement travaillerait avec le Parlement pour finaliser ces réformes.

Un engagement pour une gouvernance plus efficace

Le ministre de l’Information Paul Morkos a précisé que la prochaine session du Conseil des ministres, prévue lundi, sera consacrée à l’étude du mécanisme des nominations administratives et à la révision de la structure de la fonction publique. L’objectif est d’établir des critères clairs et objectifs pour toutes les futures nominations, afin de garantir un fonctionnement plus transparent et efficace des institutions libanaises.

Texte intégral du communiqué de presse

