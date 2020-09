De source médiatique, on indique que le premier ministre désigné Mustapha Adib ne présentera pas la composition de son gouvernement aujourd’hui, après que le président de la république, le général Michel Aoun, ait décidé de retoquer celui-ci, cela contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt.

Mustapha Adib souhaiterait ainsi présenter le résultats de ses consultations au président de la république et non la formule de son cabinet, indiquent ces mêmes sources.

Certaines sources indiquent que les 14 noms de ministrables figurant au sein gouvernement présenté par Mustapha Adib auraient été suggérés par le neveu de Nagib Mikati, Azmi.

