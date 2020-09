Le Premier Ministre désigné Mustafa Adib a quitté le Palais Présidentiel de Baabda afin de poursuivre les consultations en vue de former son cabinet, cela à un jour du délai fixé par la communauté internationale et alors que de nombreux observateurs d’attendaient à ce que soit révélée le nom des prochains ministres.

Les observateurs présents s’attendaient à ce que Mustafa Adib présente un gouvernement de 15 membres, excluant les partis politiques. Certaines sources indiquent que le choix de ces membres avait été du fait d’Azmi Mikati, neveu de l’ancien premier ministre Nagib Mikati et proche du premier ministre désigné.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.