Le premier ministre désigné Mustafa Adib est arrivé au Palais Présidentiel de Baabda.

De source médiatique, on indique qu’il souhaiterait présenter un gouvernement de 14 membres excluant les partis politiques traditionnels libanais.

