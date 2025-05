Liban-Sud : Pressions américaines pour un retrait israélien complet et violations persistantes du cessez-le-feu

- Advertisement -

Les États-Unis intensifient leurs efforts diplomatiques pour contraindre Israël à se retirer de cinq positions frontalières au Liban-Sud, conformément à l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024.

Dix positions militaires israéliennes en territoire libanais

Avant le conflit de 2024, Israël occupait cinq points-clés du Liban-Sud :

– les hauteurs de Kfar Shouba

– la colline de Ramta

– le secteur de Roueisat al-Alam dans les fermes de Chebaa

– les terres agricoles proches de Blida

– la zone de Labbouneh, en bordure de Naqoura

Depuis novembre 2024, l’armée israélienne a étendu sa présence à cinq nouveaux points :

– les collines de Bourhane près de Houla

– les terres de Tall Ismail à proximité de Meiss el-Jabal

– une avancée sur le secteur de Marwahin

– la zone frontalière de Yaroun, avec installation de miradors

– un contournement partiel de la ligne bleue au nord d’Aitaroun

Ces positions, souvent installées sous forme de camps ou de miradors préfabriqués, sont perçues par la FINUL comme des violations claires de la souveraineté libanaise et du cessez-le-feu du 27 novembre. Leur démantèlement est une condition essentielle au redémarrage des négociations sur la délimitation des frontières terrestres entre les deux pays.

Le cessez-le-feu de novembre 2024, intervenu après un mois d’hostilités, impose leur restitution afin de permettre à l’armée libanaise d’étendre son autorité au-delà du fleuve Litani. L’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour la paix au Moyen-Orient, Morgan Ortagus, joue un rôle central dans cette médiation. Elle prévoit de revenir au Liban après les élections municipales pour lancer les négociations sur la délimitation terrestre, une étape indispensable à la stabilisation de la frontière.

Frappes israéliennes sur des sites du Hezbollah

Dans la nuit du 5 au 6 mai 2025, l’armée israélienne a mené des frappes aériennes ciblant un site stratégique du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, à al-Shaara, à la frontière syro-libanaise. Selon les forces israéliennes, ce complexe servait à la fabrication et au stockage d’armements sophistiqués. D’autres frappes ont visé des infrastructures près de Srifa, dans le Sud-Liban. Tsahal accuse le Hezbollah d’y rétablir des capacités opérationnelles, en violation flagrante du cessez-le-feu. Selon le correspondant d’Al Manar, quatre attaques d’hélicoptères israéliens ont aussi visé des structures à Tair Harfa. L’armée israélienne justifie ces frappes par la présence persistante de matériels militaires dans des zones civiles, ce qui constituerait une transgression directe des accords du 27 novembre.

Mise en œuvre de la résolution 1701 de l’ONU

Adoptée en 2006, la résolution 1701 du Conseil de sécurité impose le désarmement de toutes les milices libanaises et le déploiement de l’armée régulière au Sud. Si l’extension du contrôle étatique a été amorcée, sa pleine application reste entravée par deux réalités : la rémanence de poches israéliennes sur le territoire libanais et la reconstitution de positions armées du Hezbollah au sud du Litani. La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) continue de demander, dans ses rapports mensuels, le retrait total de l’armée israélienne et la cessation de toute activité militaire non étatique. Dans son dernier communiqué, elle réaffirme que la souveraineté libanaise reste partiellement compromise tant que ces violations perdurent.

Perspectives régionales et rôle des États-Unis

La situation au Liban-Sud reste volatile. Les frappes israéliennes et les accusations mutuelles menacent l’équilibre précaire instauré par l’accord de cessez-le-feu. Le rôle des États-Unis apparaît crucial : par son canal diplomatique, Washington cherche à obtenir une pacification durable de la frontière et un retour aux négociations sur la démarcation définitive. Ce processus pourrait permettre au président Joseph Aoun d’engager un dialogue structuré avec le Hezbollah sur la limitation de son arsenal et l’intégration progressive des armes sous contrôle étatique. Ce chantier, particulièrement sensible, s’inscrit dans une volonté plus large de redonner au Liban un rôle d’acteur souverain sur ses frontières sud, dans un contexte régional marqué par l’instabilité syrienne et les répercussions du conflit de Gaza.