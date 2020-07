L’Ambassadeur d’Iran au Liban Mohammed Jalal Firouznia a réitéré le fait que l’Iran soutiendra le Liban et les Libanais lors d’une visite à Deir el Fatwa, siège de la plus haute autorité religieuse sunnite au Liban où il a rencontré le Mufti de la République le Cheikh Abdel Latif Derian.

J’ai souligné à plusieurs reprises que tout pays capable d’aider le Liban ne devait pas hésiter à le faire. L’Iran se tient aux côtés du Liban dans cette épreuve délicate, et nous n’hésiterons pas à fournir une assistance à l’ensemble du Liban

Le diplomate a également appelé à l’unité nationale au Liban, mais également à l’unité islamique dans le monde arabe.

Cette aide ne se limite pas à une catégorie particulière du peuple libanais, cette assistance comprend tous Fils du peuple libanais et de tous ses spectres, le peuple libanais, aussi bien musulman que chrétien, avec ses sunnites et chiites. Nous sommes aux côtés de tous.

Au sujet d’une possible guerre entre le Liban et Israël, il a estimé que l’axe de la résistance (face à l’état hébreu) est plus puissant que jamais avant d’aborder la controverse concernant l’appel à la neutralité lancé par le patriarche maronite Béchara Boutros Rahi, estimant qu’il s’agit d’une affaire domestique libanaise et que toutes les initiatives et idées doivent être prises avec pour objectif d’unifier et de consolider l’unité nationale du Liban.