l’Union européenne a réitéré sa menace de sanctions vis-à-vis des hommes politiques fin juillet et cela conformément au mécanisme décidé par Bruxelles.

Selon le ministre des affaires étrangères français Jean-Yves le Drian, un consensus des pays appartenants à l’union europénne aurait ainsi été conclu à ce sujet. Il a également estimé que le Liban “est en mode d’auto-destruction” depuis plusieurs mois et qu’il s’agit d’une urgence absolue pour la population.

Face à cette urgence, il est nécessaire de former un gouvernement, juge le ministre, pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires afin de relancer l’économie locale.

Les sanctions pourraient aller d’une interdiction de séjour aux personnes politiquement exposées y compris leurs familles et visait les individus corrompus, détournant ou blanchissant des fonds, minant les efforts visant à former un gouvernement, ou encore ayant commis certaines violations des droits de l’Homme.

La France a été du côté des Libanais et Liban depuis le premier jour de l’explosion dans le port, le président Macron est intervenu directement et a lancé une initiative pour le Liban, et des équipes de l’armée française sont intervenues et ont apporté une aide sanitaire et humanitaire aux personnes touchées par cette explosion.

Franck Riester, le 13 juillet 2021 depuis le port de Beyrouth