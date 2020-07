Ah ça ira, ça ira, ça ira !

Le peuple du Liban se soulèvera !

Les mafieux, ces rats, on vous pendra !

La laïcité, notre devise régnera !

Qui vivra verra verra!

Ni Wilayat-Faqih, ni Charia

Ni bûchers hérétiques, et-cetera !

Le confessionnalisme, on abolira !

Nos lieux de culte, on respectera !

Les derrières de l’ennemi, on bottera !

“Koulouna lilwatan”, on chantera !

Au pas de Dabké , on dansera !

Taboulé, Chich-Taouk,.. on mangera !

Un élixir d’arak, on lapera !

Moi et ma bibi, l’amour on fera !

Ah, bientôt tout ira, tout ira!

De nouveaux cèdres, on plantera !

Notre Éden sur terre, on bâtira

Le bonheur, chez nous régnera

Mon beau Liban vaincra !