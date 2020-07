L’Agence de notation Moody’s a une nouvelle fois dégradé les notes attribuées aux émissions obligataires du gouvernement libanais de Ca à C, tout en indiquant ne pas avoir assigné de perspectives à celles-ci.

Moody’s a également dégradé les notes attribuées aux autres instruments financiers dont les notes à moyen terme de Ca à C tout en maintenant la note à court terme à (P)NP

Selon le communiqué de l’agence:

La note C détermine l’évaluation de Moody’s selon laquelle les pertes subies par les obligataires du fait du défaut actuel du Liban dépasseront probablement 65%. Le pays est plongé dans une crise économique, financière et sociale, que les institutions très faibles et la force de gouvernance semblent incapables de résoudre. L’effondrement de la monnaie sur le marché parallèle et la flambée de l’inflation concomitante alimentent un environnement très instable. En l’absence d’étapes clés vers une réforme plausible de la politique économique et budgétaire, le soutien financier extérieur officiel pour accompagner une restructuration de la dette publique n’est pas disponible.



La décision de ne pas attribuer de perspective à la notation est fondée sur la très forte probabilité de pertes importantes pour les créanciers privés et sur le fait que C est la note la plus basse de l’échelle de notation de Moody’s.



Le plafond des obligations libanaises à long terme en devises reste inchangé à Ca alors que le plafond des dépôts en devises a été abaissé à C de Ca auparavant. Les plafonds des obligations et des dépôts à long terme en monnaie locale ont été abaissés à Caa2, respectivement, contre Caa1 auparavant. Les plafonds d’obligations et de dépôts en devises à court terme restent non privilégiés (NP).

Moody’s souligne par ailleurs que le Liban est touché par une crise économique, sociale et financière sévère, caractérisée par une dégradation rapide de la valeur de la Livre Libanaise, une hausse importante du taux d’inflation et du taux de chommage.

Elle rappelle que le 16 mars dernier, le Liban a annoncé un état de défaut de paiement des eurobonds arrivés à échéance le 9 mars et que le 23 mars, les autorités libanaises ont annoncé un état de défaut de paiement sur l’ensemble de la dette libellée en devises étrangères.

Les retards récurrents dans la mise en œuvre des réformes de politique budgétaire et économique, décrits dans le programme de réforme du gouvernement présenté le 28 avril comme base des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d’un programme de soutien extérieur pour accompagner une restructuration de la dette publique, ont bloqué les discussions avec le FMI et avec d’autres officiels internationaux. Des progrès limités ont été accomplis dans les conditions préalables clés, y compris un audit médico-légal de la Banque du Liban (BdL), l’adoption d’une législation complète sur le contrôle des capitaux et un consensus général parmi les parties prenantes nationales en faveur du plan de restructuration et de réforme de la dette publique. Dans cet environnement, Moody’s s’attend à ce que les pertes finales des créanciers privés dépassent 65%, ce qui incite à positionner la notation au niveau le plus bas de l’échelle de notation.



L’épuisement de la capacité de mise en œuvre de la politique budgétaire et monétaire et la diminution des performances de gouvernance, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la corruption, inhibent la probabilité d’une transition rapide vers un nouveau modèle de croissance plus durable une fois la restructuration de la dette mise en œuvre. À plus long terme, un potentiel de croissance plus faible et des antécédents de discipline budgétaire faibles réduisent la capacité de l’État à endetter, ce qui justifie une annulation plus importante de la dette conforme à la catégorie de notation C, ou une probabilité plus élevée de en cas d’allégement efficace de la dette insuffisant pour restaurer la viabilité de la dette à long terme.



La baisse continue des réserves de change du Liban se reflète dans la dévaluation aiguë de la monnaie locale sur le marché parallèle de plus de 80%. Cela alimente une compression importante des importations et contribue à un pic des lectures d’inflation à près de 90% d’une année sur l’autre en juin 2020, contre 6,7% à la fin de 2019. L’érosion du pouvoir d’achat des consommateurs qui en résulte, accompagnée d’une contraction des investissements, aggrave le récession économique à deux chiffres attendue en 2020 et a ouvert la voie à de graves perturbations sociales.



Moody’s prévoit que le ratio dette / PIB augmentera encore à environ 200% du PIB en 2020, sous l’effet de l’effet de taux de change en supposant un ajustement de l’ancrage officiel à 3500 LBP pour un dollar américain, comme indiqué dans le plan de réforme du gouvernement. Pour l’avenir, les projections de Moody’s montrent que la trajectoire de la dette reste particulièrement sensible à une croissance défavorable et à une dynamique de change, soulignant le potentiel d’accumulation de pertes supplémentaires en l’absence d’un accord de restructuration avec le soutien du FMI. L’accès au soutien à l’investissement international promis précédemment est subordonné à la mise en œuvre d’un programme de réforme du FMI, dont aucun ne sera probablement assuré dans les prochains mois.

Moody’s s’inquiète également des crises à venir, comme notamment des pénuries d’eau de plus en plus fréquentes en raison des demandes croissantes de l’agriculture et de l’industrie. L’agence note également que la gestion des ordures laisse à désirer depuis longtemps.

La fragmentation sectaire conduit à de fréquentes négociations prolongées entre les partis politiques et à des impasses gouvernementales contribuant à la crise

Les considérations sociales sont l’un des principaux moteurs de crédit de la notation souveraine. La fragmentation sectaire conduit à de fréquentes négociations prolongées entre les partis politiques et à des impasses gouvernementales qui contribuent à l’instabilité économique et financière, comme en témoigne l’évaluation de Moody du risque politique intérieur accru.

Les considérations de gouvernance sont un moteur de l’action de notation d’aujourd’hui. La fragmentation sectaire a également un impact sur la gouvernance, le contrôle de la corruption et la stabilité politique représentant des défis majeurs. La réduction de l’efficacité de la politique monétaire et financière de la BdL compte tenu de l’épuisement des coussins extérieurs ajoute au bilan médiocre du gouvernement en matière de politique budgétaire, ce qui explique la très faible évaluation globale de Moody.

Ce qui pourrait augmenter la notation ou encore l’abaisser…

C est la note la plus basse de l’échelle de notation de Moody’s. Moody’s estime actuellement que s’il y a des mouvements à la hausse de la note souveraine du Liban après la restructuration de la dette, ils seront probablement limités pendant une période de temps significative. Il est peu probable que la note du Liban change de sa position actuelle avant la restructuration, étant donné l’ampleur des défis macroéconomiques, financiers et sociaux et l’attente de Moody’s de pertes très importantes.



Pour que la notation des émetteurs libanais dépasse les niveaux associés à une très forte probabilité de défaut futur et de pertes importantes, le rythme implicite de l’assainissement budgétaire et / ou de la mise en œuvre des réformes structurelles serait beaucoup plus rapide que prévu actuellement, sur un certain nombre d’années. Une autre condition préalable à une mise à niveau substantielle serait également que les principaux moteurs de la dynamique de la dette du pays – tels que la croissance économique, les taux d’intérêt, les recettes de privatisation et la capacité de générer et de maintenir d’importants excédents primaires – évoluent d’une certaine manière. cela garantirait la viabilité de la dette à l’avenir.