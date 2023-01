Le Premier ministre Najib Mikati a appelé à la réunion du Conseil des ministres démissionnaire depuis mai 2022, en vue d’approuver le versement de liquidité en vue de l’achat de fioul à destination des centrales électriques, cela en dépit de l’opposition du ministre sortant de l’énergie Walid Fayad et du CPL qui pourraient annoncer le boycott de cette session.

Parmi les autres articles à l’ordre du jour, le devenir de la décharge de Naameh ou encore le dossier des indemnités aux écoles et lycées, institutions impactées par la crise économique.

Pour l’heure, on ignore si le premier ministre a pu sécuriser la participation des ministres du Hezbollah à cette réunion du cabinet afin d’obtenir le quorum.

Pour rappel, le premier ministre Najib Mikati avait déjà provoqué une vive polémique suite à une première réunion du conseil des ministres alors que la Présidence de la République est vacante depuis le 1er novembre 2022 et que la constitution stipule que les prérogatives présidentielles reviennent au conseil des ministres et non seulement au Grand Sérail.

Si les ministres du Hezbollah ont participé à cette première session, la pression est depuis montée suite aux menaces de l’ancien Président Michel Aoun de dénoncer le mémorandum d’entente avec le mouvement Chiite.