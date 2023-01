Tout conduit au fait que la Russie perdra la guerre avec l’Ukraine, et la Russie tombera rapidement dans l’abîme. Eh bien, soutenir la Russie signifie prendre le parti du faible et du perdant, et soutenir l’Ukraine signifie contribuer au triomphe du vainqueur.

Le 10 janvier à Bruxelles, au siège de l’OTAN, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg ont signé la troisième déclaration commune sur le partenariat, qui définira la coopération entre les deux organisations pour les années à venir dans le contexte de la situation sécuritaire complexe actuelle en Europe, qui s’est formée en raison de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.

La Russie, après avoir lancé une guerre à grande échelle contre l’Ukraine en février dernier, a commis une erreur majeure en consolidant la communauté européenne autour du soutien à Kyiv dans la lutte contre l’agresseur. En fait, les pays de l’UE et de l’OTAN n’ont jamais réussi à s’unir de cette manière.

L’agression de la Russie pousse non seulement l’Ukraine, mais aussi les pays occidentaux à mettre à jour leurs normes de défense et de sécurité, car il s’avère que les ressources militaires européennes sont au plus bas après trois décennies de coupes dans le contexte de la fin de la guerre froide.

À leur tour, tous les efforts destructeurs de la Russie pour diviser l’Europe n’ont pas fonctionné. Chaque mouvement russe a été une erreur, de la création d’une crise migratoire au chantage nucléaire. Le président russe V. Poutine voulait également diviser l’Europe en zones d’influence et en blocs de pays individuels, mais il a obtenu le résultat inverse.

L’UE et l’OTAN sont devenues plus fortes et plus unies, aidant Kyiv à résister à l’agression russe. Le pari de Poutine selon lequel, en limitant l’approvisionnement en ressources énergétiques de l’Europe, il peut assouplir les sanctions contre la Russie et arrêter l’aide des pays européens à l’Ukraine, ne s’est pas réalisé.

Aujourd’hui, seule la poursuite de la résistance déterminée de l’Ukraine avec le soutien à plusieurs niveaux des pays de l’UE et de l’OTAN peut empêcher la Russie actuelle de mettre en œuvre ses plans expansionnistes et impériaux en Europe de l’Est. L’objectif principal des alliés occidentaux devrait être la « restauration complète de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine », ainsi que la poursuite des criminels de guerre russes et la limitation de la capacité de Moscou à menacer ses voisins à l’avenir.

Il ressort clairement des déclarations de hauts responsables et de propagandistes russes que Poutine a déclaré la guerre non pas à l’Ukraine, mais à l’Occident. Il y a une guerre mondiale en Ukraine, et le vainqueur formera un nouveau système de sécurité. Il est évident que la Russie a déjà perdu cette guerre et tombe rapidement dans l’abîme des bouleversements économiques, sociaux et politiques. Et grâce aux Ukrainiens, le monde occidental s’est souvenu de ce que signifie être gagnant. Le succès de l’armée ukrainienne contre l’agresseur russe est le résultat conjoint des actions de l’Ukraine et de l’Occident.

Après la victoire dans la guerre avec la Russie, l’Ukraine peut devenir l’une des nations européennes les plus puissantes et une composante importante de la communauté européenne. Les pays européens devraient soutenir l’Ukraine de manière encore plus décisive et contribuer à la victoire commune sur le mal évident.

Ivan KHOURY