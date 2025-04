Nawaf Salam appelle à renforcer la surveillance du cessez-le-feu après les frappes israéliennes

- Advertisement -

La violation du cessez-le-feu dénoncée par le Premier ministre libanais

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a dénoncé ce mardi 29 avril 2025 les récentes frappes israéliennes contre les faubourgs sud de Beyrouth, les qualifiant de « violation flagrante des accords de cessation des hostilités ». Lors d’une rencontre avec une délégation du Syndicat de la Presse, Salam a insisté sur la nécessité de :

« Activer le mécanisme de surveillance afin de mettre fin à ces attaques. »

Ce nouvel appel du chef du gouvernement libanais intervient dans un contexte particulièrement tendu, déjà évoqué dans une précédente déclaration du président Joseph Aoun, qui avait exhorté les États-Unis et la France à contraindre Israël à respecter le cessez-le-feu du 27 novembre 2024.

La situation sécuritaire sous haute tension

Depuis plusieurs semaines, Israël a intensifié ses frappes contre le Liban, notamment dans les régions du Sud et les banlieues sud de Beyrouth. Ces actions militaires interviennent malgré la trêve conclue fin 2024 sous l’égide de Paris et de Washington, et sont justifiées par Tel-Aviv comme des réponses à des violations présumées du cessez-le-feu par le Hezbollah.

Pour Nawaf Salam, ces opérations compromettent sérieusement la stabilité régionale :

« Si Israël ne procède pas à un retrait complet, cela mettra en péril la stabilité », a averti le Premier ministre.

Il a rappelé que le Liban reste pleinement engagé à respecter les termes de l’accord, exigeant en retour que :

« La partie israélienne s’y conforme également. »

L’occupation israélienne des collines stratégiques au cœur des tensions

La présence continue de l’armée israélienne sur cinq collines stratégiques du sud libanais constitue l’un des principaux points de friction. Le gouvernement libanais, par la voix de Salam, réclame :

La fin immédiate de toutes les violations du cessez-le-feu.

Le retrait total d’Israël des collines et de tout territoire libanais occupé.

Le maintien de troupes israéliennes sur ces hauteurs est perçu comme une menace directe pour la souveraineté du Liban et pour la crédibilité de l’accord de cessation des hostilités.

Diplomatie tous azimuts pour obtenir des garanties

Dans son discours, Nawaf Salam a souligné les efforts diplomatiques menés pour enrayer l’escalade :

« La communication se poursuit avec les Américains, les Français et toutes les forces influentes, en particulier les pays arabes et européens, afin de maintenir et d’amplifier la pression sur Israël. »

Le Premier ministre a ainsi confirmé l’intense mobilisation des autorités libanaises pour mobiliser un soutien international capable de contraindre Israël à respecter ses engagements.

Cet effort diplomatique s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le président Joseph Aoun, qui a récemment sollicité une réunion urgente du comité international de surveillance du cessez-le-feu.

Les enjeux de l’activation du comité de surveillance

L’activation du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu est désormais au centre des priorités du gouvernement libanais. Ce comité, dirigé par un général américain, avait suspendu ses travaux suite à une décision de Washington de privilégier des solutions diplomatiques.

Face à ce blocage, Paris tente de réactiver ce levier militaire technique, sans justifier pour autant les frappes israéliennes, contrairement à la position plus souple des États-Unis. Cette divergence entre alliés occidentaux pourrait influencer la suite des événements.

Le rôle des États-Unis et de la France

Nawaf Salam a réaffirmé :

« Nous avons intérêt à conserver les positions américaine et française de notre côté pour parvenir à cet objectif. »

Cette déclaration souligne l’importance stratégique que revêtent pour le Liban ses relations avec Washington et Paris, à la fois garants du cessez-le-feu et partenaires traditionnels.

Toutefois, selon plusieurs observateurs, la capacité des États-Unis à contraindre Israël à la retenue reste limitée par les liens politiques et militaires étroits entre les deux pays.

La position du Hezbollah et la souveraineté de l’État

Interrogé sur la question sensible de l’armement du Hezbollah, Nawaf Salam a précisé :

« Le Hezbollah réaffirme constamment son soutien à l’État, qui a pris une décision claire à ce sujet sur la base de la déclaration ministérielle que le Hezbollah a votée. »

Par cette réponse, Salam tente d’apaiser les craintes d’une nouvelle dérive militaire non contrôlée, tout en affirmant que la politique officielle du gouvernement libanais repose sur la souveraineté de l’État sur toutes les questions de sécurité.