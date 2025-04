Nawaf Salam : les élections municipales, un pas vers la décentralisation

- Advertisement -

Un lancement sous le signe du renouveau

Le 28 avril 2025, le Premier ministre libanais Nawaf Salam inaugure la chambre des opérations pour les élections municipales et facultatives au ministère de l’Intérieur et des Municipalités, à Beyrouth. Lors de cette cérémonie, il présente ce scrutin, prévu pour mai 2025, comme une opportunité majeure pour revitaliser la vie politique libanaise. « Les élections municipales sont une première étape vers la décentralisation administrative, attendue depuis trop longtemps », déclare-t-il.

Nawaf Salam, juriste de renom et ancien juge à la Cour internationale de Justice, s’appuie sur son autorité morale pour mobiliser la population, en particulier les jeunes. Ses propos, relayés par l’Agence nationale d’information (ANI), traduisent une volonté de renforcer l’État à travers des institutions locales plus autonomes et représentatives.

Les élections municipales : un levier pour la décentralisation

Nawaf Salam place la décentralisation au cœur de son discours. « Les élections municipales sont une première étape dans l’activation de la décentralisation administrative », affirme-t-il. Ce processus, qui vise à donner plus de pouvoir aux municipalités, est perçu comme une solution pour améliorer la gouvernance et répondre aux besoins des citoyens.

Le Liban, marqué par un système politique centralisé et des années de crise, souffre d’une gestion locale souvent inefficace. En renforçant les prérogatives des municipalités, le gouvernement espère décongestionner les institutions nationales et favoriser des décisions plus proches des réalités locales.

Un appel vibrant à la jeunesse

Le Premier ministre adresse un message clair aux jeunes Libanais : « Je les appelle à se porter candidats et à voter lors des élections municipales. » Pour Nawaf Salam, la jeunesse est le moteur du renouveau politique. « Le renouvellement de la vie politique passe par eux », ajoute-t-il, soulignant l’importance de leur engagement pour briser les dynamiques clientélistes.

Cet appel intervient dans un contexte où la jeunesse libanaise, particulièrement active lors des manifestations de 2019, exprime une frustration croissante face à une classe politique jugée corrompue. En misant sur les jeunes, Nawaf Salam cherche à insuffler un nouvel élan dans les conseils municipaux.

Une dynamique de reconstruction nationale

Nawaf Salam voit dans les élections municipales un moyen de revitaliser le pays. « Ce scrutin contribuera à renouveler le sang dans les veines de la nation », déclare-t-il. Il promet que, une fois les élections achevées, le gouvernement se concentrera sur l’étude de divers projets pour relancer l’économie et les services publics.

Cette ambition s’inscrit dans un contexte de crise économique sans précédent. La dévaluation de la livre libanaise et l’inflation galopante ont plongé une grande partie de la population dans la pauvreté. En renforçant les municipalités, le gouvernement espère améliorer la gestion des ressources locales et répondre aux besoins urgents des citoyens.

La sécurité électorale : une priorité affirmée

Le ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, présent lors de l’événement, adopte un ton ferme face aux défis sécuritaires. « Ni le ministère ni l’État ne se plieront à l’agenda de l’ennemi israélien », déclare-t-il. « Les élections se tiendront dans les délais prévus, conformément à l’agenda de l’État libanais. »

Ahmad Hajjar souligne que des mesures sont prises pour garantir la sécurité dans toutes les régions du Liban. « Nous anticipons les enjeux sécuritaires à travers le pays », affirme-t-il, précisant que l’État mobilise ses forces pour assurer un scrutin sans incident. Cette vigilance est cruciale dans un contexte de tensions régionales, notamment au sud du Liban.

Une souveraineté affirmée par le scrutin

Ahmad Hajjar met en avant l’importance des élections comme un acte de souveraineté. « Les efforts diplomatiques, menés par le président de la République et le Premier ministre, confirment que l’État consacre sa souveraineté à travers la tenue du scrutin à temps », explique-t-il.

Ce discours reflète la volonté de l’État de reprendre le contrôle de son destin, malgré les pressions externes. La tenue des élections municipales, les premières depuis 2016, est perçue comme une affirmation de la capacité du Liban à organiser des processus démocratiques dans un climat difficile.

Mobilisation diplomatique pour un scrutin réussi

Nawaf Salam et le président Joseph Aoun mènent des efforts diplomatiques pour garantir le succès des élections. Ces initiatives visent à mobiliser le soutien international, notamment de partenaires comme la France, pour assurer la stabilité pendant le scrutin.

La France, qui entretient des liens historiques avec le Liban, pourrait jouer un rôle clé en fournissant une assistance technique ou logistique. La visite récente de sénateurs français à Beyrouth, le même jour, illustre l’intérêt de Paris pour le redressement du Liban.

Les jeunes au cœur du renouveau politique

L’appel de Nawaf Salam à la jeunesse ne se limite pas à une invitation à voter. En encourageant les candidatures, il cherche à diversifier les profils des élus municipaux, souvent dominés par des figures traditionnelles. Les jeunes, avec leurs idées novatrices, pourraient transformer la gestion locale, en mettant l’accent sur la transparence et l’efficacité.

Cette stratégie s’inspire des mouvements citoyens qui ont émergé depuis 2019. Les manifestations de cette année-là, portées par la jeunesse, ont dénoncé la corruption et réclamé une gouvernance plus inclusive. Nawaf Salam semble vouloir capitaliser sur cette énergie pour renouveler le paysage politique.

Une étape vers la reconstruction de l’État

Les élections municipales, bien que locales, ont une portée nationale. Elles représentent une opportunité de renforcer la légitimité des institutions et de restaurer la confiance des citoyens. Nawaf Salam insiste sur le rôle des municipalités dans la mise en œuvre de projets concrets, comme l’amélioration des infrastructures ou la gestion des déchets, des problématiques chroniques au Liban.

En parallèle, le gouvernement prévoit d’étudier des projets d’envergure après le scrutin. Ces initiatives, encore à l’étude, pourraient inclure des investissements dans l’énergie ou les services publics, des secteurs cruciaux pour relancer l’économie.

Défis sécuritaires : une vigilance accrue

Ahmad Hajjar, en tant que ministre de l’Intérieur, joue un rôle central dans l’organisation des élections. Sa déclaration sur l’« agenda israélien » reflète les inquiétudes liées aux tensions dans le sud du Liban, où des incidents frontaliers persistent. En affirmant que l’État suit son propre calendrier, il cherche à rassurer la population sur la détermination du gouvernement.

Les forces de sécurité, en coordination avec l’armée libanaise, préparent des plans pour sécuriser les bureaux de vote. Cette mobilisation est essentielle pour garantir une participation massive, notamment dans les régions sensibles.

Un test pour la démocratie libanaise

Les élections municipales de mai 2025 constituent un test majeur pour la démocratie libanaise. Après des années de crise politique, marquée par une vacance présidentielle de deux ans, ce scrutin offre une chance de renouer avec les processus démocratiques. Nawaf Salam, en insistant sur le rôle des citoyens, cherche à encourager une participation active.

Le succès de ces élections dépendra de la capacité de l’État à garantir un processus transparent et sécurisé. Une forte mobilisation, notamment des jeunes, pourrait marquer un tournant dans la vie politique libanaise.

Perspectives pour un Liban en mutation

Nawaf Salam, par son discours lors du lancement de la chambre des opérations, pose les bases d’une vision ambitieuse pour le Liban. Les élections municipales, loin d’être un simple scrutin local, sont présentées comme une étape vers la reconstruction de l’État et la revitalisation de la société.

Le défi est de taille : mobiliser une population désabusée, garantir la sécurité et poser les fondations d’une décentralisation effective. Les mois à venir montreront si cet appel au renouveau trouve un écho auprès des Libanais.