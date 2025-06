Point sur la situation au Liban au 14 juin 2025 à 9h00

- Advertisement -

Le Liban est confronté à une situation sécuritaire volatile en raison de l’escalade entre Israël et l’Iran, avec des implications directes au Liban-Sud et à Beyrouth. Des missiles israéliens ont survolé le territoire libanais, des missiles d’interception sont tombés, et l’aéroport de Beyrouth ainsi que l’espace aérien libanais sont fermés. Depuis Tyr, des missiles iraniens ont été observés en direction de Haifa.

Activités militaires et missiles au Liban

Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, des missiles israéliens ont survolé l’espace aérien libanais, certains visant des cibles en Iran dans le cadre de l’opération « Rising Lion ». Des sources libanaises ont rapporté que ces missiles, lancés depuis des avions de combat israéliens, ont traversé le sud du Liban, notamment au-dessus de Tyr et de la vallée de la Bekaa, en direction de l’Iran. Aucun impact direct de ces missiles israéliens n’a été signalé sur le sol libanais, mais des débris de missiles d’interception, probablement issus des systèmes antimissiles israéliens, sont tombés dans plusieurs zones du Liban-Sud, incluant des régions proches de Tyr. Ces débris ont causé des dégâts matériels mineurs, principalement à des bâtiments agricoles, selon des médias locaux. Aucun bilan humain spécifique lié à ces incidents n’a été rapporté au 14 juin 2025 à 9h00.

Observations de missiles iraniens depuis Tyr

Depuis la ville de Tyr, des habitants ont rapporté avoir observé des missiles iraniens traversant l’espace aérien en direction de Haifa, dans le nord d’Israël, le 13 et 14 juin 2025. Ces missiles, identifiés comme des missiles balistiques par des sources israéliennes, faisaient partie des salves lancées par l’Iran en représailles aux frappes israéliennes sur ses installations nucléaires et militaires. Des vidéos, montrent des projectiles lumineux dans le ciel nocturne au-dessus de Tyr, coïncidant avec les rapports d’attaques iraniennes sur Haifa. Des sources israéliennes, dont Channel 12 Israel, ont signalé que des missiles iraniens ont frappé Haifa, causant des dégâts à des bâtiments, avec un bilan de trois morts et 64 blessés dans des attaques incluant Haifa et d’autres zones d’Israël. Ces informations n’ont pas été confirmées par des sources libanaises indépendantes.

Fermeture de l’aéroport et de l’espace aérien

L’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth a été fermé à tout trafic civil à partir du 13 juin 2025, selon des annonces des autorités libanaises. Cette mesure fait suite à l’escalade des tensions régionales et à l’utilisation de l’espace aérien libanais par des missiles israéliens et iraniens. L’espace aérien libanais a été entièrement fermé aux vols civils et militaires étrangers, à l’exception des avions d’urgence et des vols humanitaires autorisés. Middle East Airlines, la compagnie nationale libanaise, a suspendu ses vols et relocalisé cinq de ses 24 avions à Istanbul par mesure de précaution. La fermeture de l’aéroport et de l’espace aérien a été motivée par des préoccupations de sécurité, notamment après des rapports de missiles et de drones traversant le ciel libanais. Aucun incident spécifique n’a été signalé à l’aéroport lui-même, mais la proximité de zones ciblées par des frappes israéliennes dans le passé, comme la banlieue sud de Beyrouth, a renforcé les mesures de précaution.

Réactions au Liban et rôle du Hezbollah

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, n’a pas publié de déclaration spécifique sur les événements du 14 juin 2025, mais a appelé à la fin des violations du cessez-le-feu de novembre 2024. Le président Joseph Aoun a réitéré que le Liban ne doit pas être une plateforme pour des conflits régionaux. L’armée libanaise, avec environ 5 000 soldats déployés au sud, et la FINUL surveillent la frontière, mais leur capacité à limiter les activités du Hezbollah est restreinte. Le Hezbollah, malgré la perte de son chef Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 et de Hashem Safieddine le 4 octobre 2024, a maintenu ses opérations. Ses attaques du 13 juin 2025 sur le nord d’Israël, incluant Haifa, montrent son soutien à l’Iran face aux frappes israéliennes.

Les forces iraniennes auraient capturé un pilote israélien ayant participé aux raids sur l’Iran, mais cette information n’a pas été confirmée par des sources officielles iraniennes