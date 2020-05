Mis en examen pour manipulation du cours de la Livre Libanaise, le directeur des opérations monétaires de la Banque du Liban, Mazen Hamdan, pourrait être libéré contre une caution de 300 millions de livres libanaises. Son assistant Wissam Hamdan a également libéré contre une caution de 100 millions de dollars.

Il reviendra cependant au procureur financier, le juge Ali Ibrahim qui avait déjà inculpé les 2 hommes, de signer ou non les documents permettant cette libération sous-caution des 2 hommes. En cas de refus du procureur, l’affaire serait alors renvoyée au Comité d’Accusation qui devrait alors décider.

Ils sont accusés de violation du code des banques, d’avoir terni le prestige de l’état et de blanchiment d’argent. Plus précisément, Mazen Hamdan aurait mené des opérations pour le compte de la BDL retirant des dollars du marché au lieu d’en injecter pour tenter de faire baisser la pression sur la Livre Libanaise. Ainsi, la monnaie locale était passée de 1507 LL/USD à son taux officiel jusqu’à 4500 LL/USD, son plus bas historique face au dollar.

Cependant, les investigations menées par le juge Charbel Abou Samra de la cour de justice de Beyrouth dans le cadre de ce dossier se poursuivent actuellement avec l’arrestation dans la nuit de mardi à mercredi du vice-président du syndicat des agents de change au Liban Elias Srour avec plusieurs de ses collègues. Il rejoint en prison le président de ce syndicat Mahmoud Mourad, arrêté le 8 mai dernier et qui avait mis en cause Mazen Hamdan et le gouverneur de la BDL Riad Salamé lui-même, indiquait le quotidien Al Akhbar.

Pour sa part, la Banque du Liban a publié un communiqué niant que les 2 hommes aient été les auteurs d’une manipulation du cours de la Livre Libanaise.

