Pressions américaines et funérailles de Nasrallah : le Liban dans une situation délicate

- Advertisement -

Les funérailles de Sayyed Hassan Nasrallah, ancien chef du Hezbollah tué en septembre dernier lors d’une frappe israélienne, s’annoncent comme un événement majeur au Liban. Des dizaines de milliers de partisans sont attendus à Beyrouth pour rendre hommage à l’un des leaders les plus influents du Moyen-Orient. Cependant, au-delà du deuil et des hommages, ces obsèques sont marquées par des tensions diplomatiques accrues, notamment sous l’effet des pressions américaines.

Un hommage massif à une figure emblématique du Hezbollah

Dimanche, Beyrouth sera le théâtre d’un rassemblement d’une ampleur exceptionnelle, avec des milliers de participants venus du Liban mais aussi d’Irak et d’autres pays voisins. Le principal stade de la capitale libanaise accueillera une cérémonie d’hommage avant l’inhumation officielle de Nasrallah.

Les partisans du Hezbollah se mobilisent massivement pour honorer leur leader, assassiné le 27 septembre 2024 lors d’un raid aérien israélien ciblant son quartier général dans la banlieue sud de Beyrouth. Cet événement constitue une perte majeure pour le Hezbollah, qui a vu plusieurs de ses hauts dirigeants éliminés dans le conflit en cours avec Israël.

Des vols en provenance d’Irak affichent complet depuis plusieurs jours, transportant des sympathisants chiites du Hezbollah. Selon un responsable du ministère irakien des Transports, près de 6 000 personnes auraient rejoint le Liban ces derniers jours pour assister aux funérailles. Parmi eux, Jackson Hinkle, un commentateur américain pro-Hezbollah, a déclaré sur X être « honoré » de participer aux funérailles et a partagé une photo de lui brandissant un drapeau du Hezbollah dans un village du sud du Liban.

Un assassinat aux lourdes répercussions régionales

L’assassinat de Sayyed Hassan Nasrallah a marqué un tournant dans le conflit entre Israël et le Hezbollah. L’attaque israélienne, qui a impliqué plus de 80 bombes, a détruit la salle d’opérations principale du Hezbollah et tué d’autres figures clés du mouvement, dont Abbas Nilforoushan, un haut responsable des Forces Qods iraniennes, l’unité d’élite des Gardiens de la Révolution chargée des opérations extérieures.

En représailles, l’Iran a tiré près de 200 missiles contre Israël en octobre dernier, déclenchant une nouvelle série d’attaques israéliennes sur des infrastructures militaires iraniennes. Cet enchaînement d’événements a contribué à une montée en tension régionale, fragilisant encore davantage la stabilité du Moyen-Orient.

La succession de Nasrallah et l’affaiblissement du Hezbollah

Nasrallah, qui dirigeait le Hezbollah depuis plus de 30 ans, laisse un héritage controversé. Il a transformé le Hezbollah en une force politique et militaire redoutable, influençant les conflits régionaux et renforçant les liens avec l’Iran.

Toutefois, sa mort, suivie de celle de Sayyed Hashem Safieddine, son cousin et successeur désigné, a plongé le mouvement dans une période de crise interne. Le Hezbollah doit désormais restructurer son commandement et faire face aux répercussions des frappes israéliennes qui ont ciblé plusieurs de ses hauts responsables.

Les deux dirigeants avaient été enterrés dans des lieux tenus secrets avant l’annonce officielle des funérailles. Cette stratégie témoigne des craintes du Hezbollah face à d’éventuelles nouvelles attaques israéliennes.

Présence iranienne et opposition américaine

La participation de Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, et du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi aux funérailles souligne l’importance de cet événement pour Téhéran. Le Hezbollah est un élément clé de l’« Axe de la Résistance », une alliance de groupes armés pro-iraniens opérant au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, et opposés à Israël.

Cependant, la présence d’officiels iraniens au Liban irrite les États-Unis et leurs alliés. Washington considère le Hezbollah comme une organisation terroriste et ne cesse d’exercer des pressions sur le gouvernement libanais pour limiter l’influence du mouvement chiite.

Pressions américaines et tensions diplomatiques

Les États-Unis ont multiplié leurs avertissements à l’égard du Liban, exhortant ses dirigeants à prendre leurs distances avec le Hezbollah. La déclaration du représentant républicain américain Joe Wilson illustre ces pressions :

« Tout responsable libanais assistant aux funérailles de Nasrallah se range du côté du régime iranien. »

Cette prise de position reflète la volonté de Washington d’isoler le Hezbollah sur la scène internationale et de freiner son expansion au Liban.

Par ailleurs, les autorités libanaises ont récemment interdit un vol en provenance d’Iran, empêchant plusieurs dizaines de personnes d’assister aux funérailles. Cette interdiction a provoqué la colère des partisans du Hezbollah, qui y voient une soumission du gouvernement libanais aux pressions israéliennes et américaines.