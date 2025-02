Pressions sur Beyrouth : Berri met en garde contre une dérive sous influence israélienne

- Advertisement -

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a appelé à une résolution responsable et discrète de la crise déclenchée par l’interdiction des vols iraniens vers Beyrouth. Il a insisté sur le fait que cette question devait être traitée dans un cadre strictement diplomatique entre le Liban et l’Iran, rejetant catégoriquement toute interférence étrangère, en particulier celle d’Israël.

Un appel à la diplomatie dans la crise des vols iraniens

S’exprimant devant ses visiteurs, Berri a souligné que la situation actuelle nécessitait du calme, de la responsabilité et un dialogue d’État à État entre Beyrouth et Téhéran. Il a mis en garde contre l’exploitation médiatique et politique de cette affaire, estimant que la question devait être gérée avec sagesse pour préserver la souveraineté nationale.

Cette crise est née après l’annulation de plusieurs vols en provenance de Téhéran vers Beyrouth, une mesure qui, selon certains responsables libanais, résulterait de pressions israéliennes sur le gouvernement. Israël accuse régulièrement l’Iran d’utiliser l’aéroport international de Beyrouth pour transférer des armes et des fonds au Hezbollah, ce que démentent les autorités libanaises et iraniennes.

Berri refuse que le Liban cède aux exigences d’Israël

Le président du Parlement a fermement rejeté toute ingérence israélienne dans les décisions souveraines du Liban. « Il est totalement inacceptable que l’ennemi israélien décide pour nous, comme il tente de le faire en empêchant les avions iraniens d’atterrir à Beyrouth », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé ses craintes de voir Israël pousser plus loin ses revendications en matière de surveillance financière. Selon lui, si cette logique se poursuit, « rien ne garantit qu’Israël ne prétendra pas plus tard que les transactions financières des expatriés libanais en Afrique financent le Hezbollah, et qu’il menace ensuite de frapper la Banque centrale du Liban, comme il menace actuellement l’aéroport ».

Ces propos font écho aux préoccupations croissantes des milieux économiques libanais, qui redoutent de nouvelles sanctions internationales si la pression israélienne et américaine sur les transactions financières libanaises venait à s’intensifier.

Une défense de la souveraineté nationale

Berri a tenu à rappeler que le Liban n’était pas une colonie israélienne et ne le serait jamais. Cette déclaration vise à réaffirmer le droit du pays à prendre ses décisions de manière indépendante, sans être soumis aux exigences de puissances étrangères.

Il a appelé à une gestion pragmatique de la crise, insistant sur le fait que les intérêts nationaux devaient primer sur toute autre considération. Pour lui, la meilleure façon d’éviter l’escalade est de traiter ce dossier à travers des discussions directes avec l’Iran, plutôt que d’exacerber les tensions par des déclarations publiques et des confrontations médiatiques.

Un contexte de tensions croissantes

Cette crise intervient dans un climat de fortes tensions régionales, marqué par les frappes israéliennes répétées au Liban et en Syrie, ainsi que par le durcissement des sanctions économiques contre Téhéran.

Les États-Unis et Israël considèrent l’Iran comme la principale source de financement et d’armement du Hezbollah, et exercent une pression croissante sur Beyrouth pour limiter ces relations. Washington a récemment suspendu toute aide au Liban, exigeant des mesures concrètes pour réduire l’influence militaire et financière du Hezbollah.

Dans ce contexte, la question des vols iraniens vers Beyrouth est devenue un enjeu hautement symbolique. Pour Israël et ses alliés, ces vols pourraient être un canal clandestin d’acheminement d’armes. Pour le Liban, empêcher ces liaisons serait une violation de sa souveraineté et un dangereux précédent pour d’autres secteurs économiques et financiers.