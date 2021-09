Nommé ce 10 septembre, Ministre des Travaux Publics et des Transports au sein du gouvernement Mikati III, Ali Aqeed Hamiyah – né en 1977 – est titulaire du mérite en électronique de l’Université Libanaise, ainsi que d’une maîtrise en technologies de la communication de l’Université ENIB de France et un doctorat en électronique et communications optiques de l’Université UBO en France

Il enseigne depuis et à l’AUL depuis 2014 et depuis 2015 à l’Université Libanaise.

Il est membre de nombreuses associations locales et internationales. comités et compte plus de 50 recherches scientifiques internationales arbitrées.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն