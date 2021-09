Seule femme du gouvernement Mikati III, Najla Riachy, née à Khenchara en 1961. Epouse de l’Ambassadeur Boutros Assaker, elle est titulaire d’un diplôme en sciences politiques et administratives de l’Université Saint Joseph de Beyrouth en 1981 et d’un diplôme en histoire et géographie de l’Université Saint Joseph de Beyrouth en 1982.

Elle a été ambassadrice au Ministère des Affaires étrangères et des Emigrants de mai 2021 jusqu’à aujourd’hui, et auparavant, Directrice de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Emigrants, après avoir été Directrice du Protocole au Ministère des Affaires étrangères et Emigrants entre 2018 et 2020.

Najla Riachy a débuté sa carrière comme conseillère à l’Ambassade du Liban auprès de le Saint-Siège et l’Organisation Souveraine Française de Malte entre 1992 et 2000 avant d’être nommée Consul Général du Liban à Istanbul entre 2002 et 2003. En juillet 2003, elle sera promu ambassadrice, représentant notamment le Liban au sein du partenariat Euro Média entre 2003 et 2007 avant de devenir la représentante Permanente du Liban auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales à Genève de Juillet 2007 à Octobre 2017.

