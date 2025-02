Qui est Fadi Makki, ministre du Développement administratif 

- Advertisement -

Biographie et Formation :

Fadi Makki est un éminent spécialiste en sciences comportementales et économie comportementale, reconnu pour avoir introduit et développé ces disciplines dans le domaine des politiques publiques au Moyen-Orient. Il a fondé la première unité de conseils comportementaux, B4Development (anciennement Qatar Behavioural Insights Unit). Fadi a également joué un rôle crucial en tant que conseiller pour le Comité Suprême pour l’Héritage et la Livraison au Qatar. Il détient un doctorat de l’Université de Cambridge et des masters de la London School of Economics et de l’Université de Hull.

Carrière Professionnelle :

Makki a occupé plusieurs postes influents, y compris celui de directeur général du ministère de l’Économie et du Commerce au Liban et de conseiller du Premier ministre libanais. Il a également travaillé chez Booz & Company et Cisco, et a conseillé le ministère des Finances, de l’Économie et du Commerce du Qatar sur les politiques commerciales et l’Organisation mondiale du commerce. Actuellement, il est partenaire et directeur au Boston Consulting Group’s Behavioral Science Lab et enseigne également à l’Université de Georgetown au Qatar.

Contributions académiques et initiatives :

Fadi est très actif dans le domaine de l’éducation et de la recherche, en tant que professeur adjoint à l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar. Il est également co-président du groupe consultatif technique de l’OMS sur les sciences et les insights comportementaux pour la santé. Il a fondé Nudge Lebanon et a été à l’avant-garde de nombreuses campagnes de sensibilisation et initiatives sociales à travers le Nudge Lebanon et d’autres plateformes.

Impact et Reconnaissance :

Son travail a non seulement influencé les politiques au Moyen-Orient, mais a également contribué à façonner des stratégies de santé publique, de durabilité et de bien-être des travailleurs à travers des essais contrôlés randomisés (RCTs) dans la région. Makki est également membre de plusieurs conseils d’administration financiers et éducatifs dans le monde arabe, reflétant son engagement profond envers le développement socio-économique et l’éducation.

Fadi Makki combine son expertise en politique et en économie avec des applications pratiques de la science comportementale pour influencer positivement la gouvernance et les politiques publiques, rendant ses contributions particulièrement pertinentes dans un monde en rapide évolution.