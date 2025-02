Qui est Tamara El-Zein – Ministre de l’Environnement

- Advertisement -

Origines et parcours scientifique

Tamara El-Zein est une scientifique spécialisée en sciences environnementales et en recherche scientifique appliquée. Première femme à diriger le Conseil National de la Recherche Scientifique (CNRS) du Liban, elle a consacré sa carrière à la protection de l’environnement, à la recherche sur le changement climatique et à la gestion des ressources naturelles. Son expertise technique et sa capacité à mener des projets de recherche de grande envergure lui ont permis d’acquérir une reconnaissance nationale et internationale.

Expérience et réalisations

Sous sa direction, le CNRS a lancé plusieurs initiatives en faveur de la durabilité environnementale, notamment des études sur la pollution de l’air et de l’eau, ainsi que des programmes de conservation des écosystèmes marins et forestiers. Elle a également présidé le Comité scientifique de la Conférence générale de l’UNESCO, où elle a œuvré pour la coopération entre les institutions académiques et les décideurs politiques en matière d’environnement.

Nomination au poste de ministre de l’Environnement

En janvier 2025, Tamara El-Zein a été nommée ministre de l’Environnement sur proposition du Mouvement Amal.