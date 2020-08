Le Tribunal Spécial pour le Liban a annoncé le report de la publication du verdict portant sur l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier Ministre Hariri en raison des circonstances actuelles et de l’explosion qui a secoué la capitale libanaise.

Initialement prévu pour le 7 août, le verdict ne devrait être annoncé que le 18 août désormais.

Pour rappel, plusieurs membres du Hezbollah sont accusés d’être à l’origine de l’attentat ayant couté la vie de l’ancien premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005.

Parmi les accusés, Salim Ayyash, Hassan Merhi, Hussein Oneissi et Assad Sabra – par ailleurs membres du Hezbollah qui n’a pas été mis en cause par la procédure – sont jugés par contumace. Ils sont accusés d’être impliqués dans l’assassinat de l’ancien premier ministre et de 21 autres personnes. Salim Ayyash est également accusé d’avoir assassiné l’ancien secrétaire général du PCL Georges Hawi et de tentatives d’assassinat à l’encontre des anciens ministres Marwan Hamadé et Elias Murr.

Cependant, l’explosion qui a eu lieu ce mardi 4 août aux environs de 17 heures a amené au report de la procédure, une procédure déjà reportée au mois de mai en raison de l’épidémie liée au coronavirus.

Pour l’heure, les autorités libanaises annoncent, selon un bilan toujours provisoire, que 135 personnes sont décédées et 5000 personnes blessées suite à une explosion attribuée à un stock de nitrate d’ammonium stocké au sein même du port de Beyrouth.