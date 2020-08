Le Ministre de la santé déplore le décès de 135 personnes, alors qu’une centaine de personnes est portée toujours disparue. Le nombre de blessés est actuellement estimé à 5000 personnes.

Cette information intervient suite à l’explosion hier aux environs de 17 heures d’une quantité de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, l’équivalent de 600 tonnes de TNT ou encore d’un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Une dizaine de pompiers qui étaient sur le terrain en raison d’un incendie précédent l’explosion sont tous actuellement portés disparus.

Outre le port de Beyrouth qui est totalement rasé, les quartiers aux alentours sont très endommagés et plusieurs bâtiments se sont effondrés. Le cadastre indique craindre l’effondrement de 260 immeubles supplémentaires et appelle la population libanaise à éviter les rues et ces bâtiments.