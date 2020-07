Le Haut Conseil de la Défense s’est réuni au Palais Présidentiel de Baabda, sous la présidence du chef de l’état, le Général Michel Aoun.

Etaient présents, le Premier Ministre Hassan Diab, la vice-présidence du conseil et ministre de la défense Zeina Akar, les ministres des AE Nassif Hitti, des Finances, Ghazi Wazni, de l’Intérieur, Mohammed Fahmi, de l’économie et du commerce Raoul Nehmé, de la Santé, Hamad Hassan, des travaux publics et des transports Michel Najjar et de la Justice Marie-Claude Najm, ainsi que les responsables des organes sécuritaires et de l’Armée Libanaise.

Les discussions ont porté sur l’incident qui eu lieu hier au Sud du Liban avec l’Etat Hébreu et des différentes mesures prises pour contrer l’importante hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID19.

Aucun commentaire n’a été effectué à l’issue de la réunion.