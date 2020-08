Saint-Gobain a confirmé l’envoi de neuf semi-remorque et un camion de 19 tonnes qui se trouvent actuellement à bord du PHA le tonnerre en route pour le Liban. Concernant les informations selon lesquelles 300 000 mètres carrés de verre seraient également données au Liban, la société a précisé dans un communiqué qui nous est parvenu qu’il s’agit d’un envoi de 200 containers dans un premier temps puis de 120 autres containers de verre à destination de ses distributeurs locaux et les entreprises impliquées dans la transformation de ce matériel et non d’une donation comme telle.