Le député Chamel Roukoz a évoqué ses craintes de voir la centrale de production d’électricité de Zouk Mosbeh exploser en raison du stockage d’une importante quantité d’hydrogène sur place à proximité des réservoirs de fioul.

Pour rappel, ce risque avait déjà été évoqué depuis des décennies et déjà durant la guerre, certaines personnes craignaient qu’un tel incident puisse se produire.

Selon le député qui s’exprimait sur les ondes de la Voix du Liban, cette explosion pourrait être encore plus importante que celle du port de Beyrouth. “Je ne suis pas un expert en la matière, mais j’informe le ministère de l’énergie et le gouvernement libanais pour éviter un désastre”, poursuit-il.

Il a également rappelé que le nitrate d’ammonium stocké dans le port de Beyrouth peut servir à construire des bombes artisanales, est inflammable et peut exploser en cas de hautes températures ou d’un éclair qui le touche.

Il a cependant indiqué attendre les résultats de l’enquête en cours et qui vise à déterminer l’origine de l’explosion du Port de Beyrouth.

L’Electricité du Liban dément et indique que ce système a été récemment remplacé

L’Electricité du Liban a démenti cette information indiquant que le système qui utilisait de l’hydrogène a été récemment remplacé en dépit des difficultés financières de l’entreprise. Ce système était en place depuis 1983 et alimentait des laboratoires en hydrogène qu’il générait sans le stocker, précise le communiqué. L’EDL estime donc qu’il ne constituait pas un danger pour cette raison.

Un bilan toujours provisoire à Beyrouth

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.