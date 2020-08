Le dirigeant du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a réfuté, au cours d’une conférence de presse diffusée aux environs de 18 heures par la chaine Al Manar, tout lien entre le mouvement chiite et la cargaison de nitrate d’ammonium à l’origine de l’incident du Port de Beyrouth.

Offrant ses condoléances à toutes les victimes, il estime ainsi que cet incident transcende les lignes confessionnelles libanaises et la destruction du port de Beyrouth aggrave la crise locale.

Il a salué la solidarité populaire qui a suivi l’explosion.

“Je serais clair et je nie totalement que nous avions quelque chose dans cet entrepôt: Il n’y avait pas de missiles ou de nitrate d’ammonium (qui nous appartiennent), pas maintenant et pas avant”.

Je ne veux engager de débat avec personne, c’est un moment de solidarité et de coopération (Hassan Nasrallah)

Sayyed Hassan Nasrallah a également estimé que l’enquête en cours confirmera ses propos. Il a également indiqué que le Hezbollah ne possédait aucune arme dans le port de Beyrouth et que les accusations selon lesquelles le Hezbollah contrôlait celui-ci sont fausses. Il s’agit également de permettre à ce que cette enquête se déroule et de punir les personnes coupables.

Si l’armée libanaise a la confiance du peuple, alors cette enquête doit lui être confiée, poursuit le dirigeant du Hezbollah qui estime par ailleurs que toutes les agences sécuritaires devraient s’y impliquer.

Il a ainsi estimé que les médias locaux et internationaux ont accusé le mouvement chiite avant même le début de l’enquête.

Sayyed Hassan Nasrallah a ainsi estimé que les partis présents localement devraient interrompre leurs disputes et montrer leurs solidarité quand une telle catastrophe se produit. Malheureusement, certains partis, au Liban même, dès l’incident ont commencé par accusé le Hezbollah et dénonce l’exploitation politique de l’explosion et ses victimes.

Le dirigeant du Hezbollah a également remercié et qualifié de positive toute aide internationale suite à cette explosion, allusion à la visite du Président de la République Française, Emmanuel Macron hier estimant que le Liban étant assiégé par les Etats-Unis.

“Je suis de ceux qui pensent à ce que cet incident va permettre de croire s’il est possible d’avoir l’espoir de construire un état au Liban”, dit-il allusion à l’enquête en cours, avant de noter que si l’explosion n’avait pas eu lieu à proximité de la mer, la ville de Beyrouth aurait été détruite.

“Du ventre de cette tragérie, des chances sont née et l’approche internationale de cet incident récent est une chance qui doit être saisie par l’état libanais et son peuple”, déclare le dirigeant du Hezbollah avant de conclure que “la résistance par sa crédibilité et le peuple libanais par sa confiance sont plus grands que les investigateurs de mensonges qui poussent vers une guerre civile.”

Une allocution dont le direct a été boycotté par certaines chaines

Par ailleurs, les chaines de télévision LBCI et MTV Lebanon ont annoncé boycotter les directs de la Présidence de la République et du dirigeant du Hezbollah, indiquant désormais préférer aborder les contenus de leurs interventions en différés.

Ces propos sont tenus alors que se multiplient sur le plan local des critiques à l’encontre du mouvement chiite que certains accusent d’être à l’origine de cette explosion via le stockage d’armes et de munitions dans le site de l’explosion et les autorités israéliennes d’avoir bombardé les yeux, une chose qui pour l’heure est écartée par les autorités libanaises, la présidence de la république notant la présence d’une quantité importante de nitrate d’ammonium et non de munitions et indiqué qu’une enquête serait en cours pour déterminer si un élément externe, “bombe ou missile” avait pu provoquer la catastrophe.

Un bilan qui continue à s’aggraver

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.